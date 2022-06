Colegio Benavente regresará a clases presenciales tras reportar casos COVID e intervención de la SEP (VIDEO)

El Colegio Benavente en breve regresará a clases presenciales luego de que la SEP intervino para que no se afecte el desarrollo educativo de los alumnos, así lo anunció el gobernador Miguel Barbosa quien sentenció que las escuelas particulares si bien, tienen validez federal, no son autónomas.

? #Educación | El Colegio #Benavente en breve regresará a clases presenciales luego de que la @SEPGobPue intervino para que no se afecte el desarrollo educativo de los alumnos pic.twitter.com/lchSg5xUjZ

En conferencia el titular del Ejecutivo comentó que la polémica en el instituto sobre la cancelación de las clases en aulas por un aumento gradual en los contagios de COVID, ya se resolvió por lo que las niñas y niños podrán regresar a la escuela nuevamente.

En ese sentido, el mandatario les recordó que no tienen autonomía total, pues más allá de que tengan Registro de Validez Oficial de Educación (RVOES) de carácter Federal, no pueden tomar decisiones que afecten a los menores.

"Lo del Benavente está resuelto, habían acordado eso, la Secretaría de Educación me informa que ya está resuelto y acordaron el regreso presencial a clases. Debo decirles a las escuelas privadas que no son autónomas, aunque tenga RVOES Federales y que actúen conforme a lineamientos de la SEP Federal y Estatal (...) no vamos a permitir que tomen decisiones solo porque son privadas, con mucho respeto se los digo", sentenció.