Barbosa alista reforma para castigar a las personas que finjan su secuestro a fin de obtener dinero (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta preparará una iniciativa de reforma al Código Penal para castigar a aquellas personas que finjan su secuestro con el objetivo de obtener dinero, esto después del caso de Edu, quien simuló su desaparición forzada en San Martín Texmelucan y provocó el cierre de la autopista México-Puebla.



En conferencia el titular del Ejecutivo, comentó que en su momento tuvieron conocimiento de los hechos y explicó que los padres del supuesto agraviado, no querían acudir a presentar una denuncia para emprender la búsqueda del presunto desaparecido.

Derivado de esta situación, la autoridad estatal consideró que no tenían conocimiento de los planes de Edu para conseguir dinero y liquidar sus deudas o sospechaban que no fue secuestrado realmente, aunque reprochó que si hayan motivado a la gente a cerrar la autopista por varias horas.

Ante ello, Barbosa Huerta instruyó al Consejero Jurídico, Carlos Palafox Galeana a que prepare una iniciativa para castigar a quienes finjan su secuestro, propuesta que será presentada en semanas próximas ante el Congreso del Estado.



"Yo no sé si ese señor tiene responsabilidad o no, no lo sé pero es lamentable que haya ese tipo de comportamientos y si les digo que he encargado al Consejero Jurídico que prepare una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar este tipo de asuntos", manifestó.



Edu N., de acuerdo a la Fiscalía General del Estado fingió su secuestro en San Martín Texmelucan y escapó a la Ciudad de México, con el objetivo de pedir un rescate de 500 mil pesos para pagar una deuda de 250 mil pesos que tenía.