Belmont, Evangelista, Solís y Herrera se lanzan vs el PRIAN por criticar a Morena (FOTOS)

Los diputados Carlos Evangelista Aniceto, Roberto Solís Valles e Iván Herrera criticaron las declaraciones de los presidentes estatales del PRIAN acerca de que la renovación de la dirigencia de Morena en Puebla provocará un debilitamiento del partido de cara a las elecciones de 2024.

A través de un comunicado, Evangelista Aniceto señaló que el PRI y el PAN mantienen su coalición a costa de sus propias convicciones e intereses y ante el miedo de perder los privilegios que aún conservan.

En su misiva, Carlos Evangelista aseguró que el PRI ha ido en decadencia de un proceso electoral a otro; mientras que el PAN comparte un proyecto que contradice sus propios ideales.

Asimismo advirtió que ante el desvanecimiento del proyecto en común que mantienen Acción Nacional y el partido tricolor les queda ‘dar pataleos’ para intentar manchar el movimiento morenista de la Cuarta Transformación.

Por su parte, el diputado Roberto Solís Valles pidió a la base de Morena vigilar que gente del PRIAN o que haya pertenecido a estos partidos políticos no participe activamente en el proceso de renovación del Comité Ejecutivo Estatal (CEE).

Asimismo, Roberto Solís expuso que antes de dar cualquier tipo de comentarios sobre Morena, el PRIAN debería cuidar que sus militantes no busquen migrar al partido lopezobradorista en este proceso de renovación.

“Yo más bien me preocuparía para que sus militantes no estén participando en las asambleas de Morena y que no se quieran venir al lado correcto. Yo creo que ellos deberían estar más preocupados por ese tema más que en el rompimiento que podamos tener. Yo hablo a título personal por mi distrito, nosotros vamos a sumar”, apuntó Solís Valles.