Prianistas defienden línea de crédito de Lalo: morenistas sólo quieren desacreditar la acción (VIDEO)

Los diputados prianistas Néstor Camarillo Medina y Eduardo Alcántara Montiel justificaron la línea de crédito de 160 millones de pesos que pretende adquirir la administración de Eduardo Rivera Pérez, pues defendieron que este dinero ayudaría a reparar todos los desperfectos y problemas que heredó Claudia Rivera Vivanco en la capital.

Camarillo Medina apuntó que los morenistas que están criticando la línea de crédito sólo buscan protagonizar un encontronazo político, que a final de cuentas no ven los problemas que aquejan a la ciudad como el problema del bacheo en las calles de la capital.

Incluso, advirtió que las declaraciones emitidas por el morenista Iván Herrera sobre el tema son incorrectas, pues el priista destacó que en el periodo donde fue regidor en el Ayuntamiento durante la administración de Claudia Rivera Vivanco fue la etapa donde se presenciaron mayores irregularidades.

“El diputado Iván Herrera es un amigo y merece respeto, pero no se ha dado cuenta que él es parte del problema. Él perteneció a un Cabildo de un gobierno municipal que no va a volver a Puebla primero y segundo que dejó una ciudad con baches, insegura, sin luminarias y aparte de que no sabían gastar el dinero lo poco que ocupaban lo hacían mal”, señaló Camarillo.