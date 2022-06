Aprueban iniciativas de Barbosa para regular actividades de los Notarios y de abogados en Puebla (VIDEO)

Las iniciativas presentadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para sancionar con cinco años de cárcel el uso de prestanombres en las actividades notariales, así como la ley para regular el salario de los abogados en Puebla fueron avaladas en comisiones del Congreso del Estado, dando un paso al frente para su aprobación.



#Politikón | Diputados del @CongresoPue aprueban la iniciativa para sancionar hasta con 5 años de cárcel a quiénes operen con prestanombres notarias, o realizen actividades notariales irregulares #Puebla pic.twitter.com/e7TqLsJTAU

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 28, 2022

En sesión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con la de Procuración y Administración de Justicia, se analizaron las propuestas del mandatario estatal para modificar la Ley del Notariado así como el Código Penal.

Dentro de la discusión se añadieron diversas disposiciones a fin de garantizar una protección de datos personales en los casos en donde se relacionen transferencias bancarias hechas por los clientes, a fin de armonizarla con la ley federal de prevención de lavado de dinero.

Asimismo, a propuesta de la diputada Mónica Silva Ruiz se acordó incluir dentro de las sanciones a quienes cometan actos de suplantación en su persona, firma, uso de sello de forma dolosa o con omisiones.

De esta manera es que se aplicarán sanciones hasta de cinco años de cárcel para quienes incurran en estos actos, toda vez que se busca evitar los actos de corrupción por parte de los fedatarios.

De igual forma se multará el uso de folios que no fueron autorizados por la autoridad notarial, o que no tengan una secuencia y se ejecuten sin el conocimiento de la autoridad notarial, que se impida la revisión de las notarías, que hagan actos que provoquen dolosamente la nulidad de un instrumento notarial y que no informen sobre el pago de sus honorarios.

Las modificaciones a Ley del Notariado y al Código Penal fueron avaladas de manera unánime por parte de los integrantes de las dos comisiones legislativas, por lo que se prevé que sean discutidas en próximos días en el Pleno del Congreso local.

Aprueban tabulador de salarios de abogados

En una sesión por separado, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó por mayoría la Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de los Abogados o Licenciados en Derecho del Estado de Puebla, toda vez que el diputado Eduardo Alcántara votó en abstención.

En el desarrollo de la misma, la diputada Mónica Silva Ruiz afirmó que con la propuesta avalada no se busca limitar a los abogados para el cobro de sus derechos, sino solamente establecer un marco normativo para ello.