Exige Sergio Salomón a Lalo Rivera asumir responsabilidad de la seguridad de la capital (VIDEO)

Los morenistas Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Roberto Solís Valles exigieron que la Policía Municipal de Eduardo Rivera Pérez debe dejarse de excusas y atender prioritariamente el tema de la inseguridad en la capital poblana.

En entrevista, Sergio Salomón Céspedes insistió en que todas las administraciones municipales, de igual forma que la capital, sabían de las responsabilidades que tenían que cargar una vez elegida por la ciudadanía, por lo que exhortó a que se priorice el tema.

Estas declaraciones del legislador vinieron presididas por un contexto de crisis de seguridad en la capital poblana, en específico con el caso de la balacera desatada en la jornada de vacunación del Centro de Salud Francisco I. Madero el pasado martes, el cual condenó enérgicamente.

Por su parte, Solís Valles criticó la declaración de la secretaria de Seguridad Ciudadana municipal, Consuelo Cruz Galindo, sobre que ese día sólo había un elemento de la Policía en el lugar donde ocurrió la balacera y por lo tanto se vio rebasado.

“Ya se habían tardado en reconocer que se vieron rebasados y es lamentable lo que declaran porque es un centro de vacunación donde la seguridad tiene que quedar garantizada. Entonces es lamentable que no estén haciendo su trabajo. A mí personalmente ya no me sorprende que haya este tipo de declaraciones”, mencionó el legislador por Solís Valles.