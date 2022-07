Concluye reemplacamiento: ahora morosos deberán pagar tarjeta de circulación, pero no habrá cacería (FOTOS Y VIDEO)

Este jueves concluyó el reemplacamiento en la entidad entre kilométricas filas en el CIS y poblanos molestos por la espera, a partir de hoy quienes busquen realizar este trámite también tendrán que pagar el monto de la tarjeta de circulación que asciende a 560 pesos extras, además del pago de tenencia.



Sin embargo, a través de un comunicado el gobierno de Puebla publicó en el Periódico Oficial del estado un decreto mediante el cual mantenía estas promociones a todas aquellas personas que alcanzaron a realizar una cita este jueves 30 de junio, por lo que hasta ese día deberán desembolsar 990 pesos por el cambio de placas y la tarjeta de circulación.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, esta decisión se tomó después de ver las kilométricas filas que hubo en la última semana para realizar el trámite, pero en caso de que posteriormente al 30 de junio busquen que se les condone la tarjeta de circulación no se hará porque en dos ocasiones se extendió el plazo.

Esta casa editorial recorrió los pasillos del Centro Integral de Servicios para constatar las largas filas que hubo a lo largo del día para atender este trámite, pues en las primeras horas de este jueves el personal de seguridad estuvo dejando pasar a aquellos contribuyentes que no tenían una cita.

De acuerdo con las personas que se encontraban en la fila, fueron cerca de tres horas las que se retrasaron porque los empleados iban pasando a una persona sin cita, por cada cinco que sí contaban con una.

Y es que fue la segunda oportunidad que tuvieron los poblanos para realizar este trámite, pues el pasado 31 de mayo se había pactado como fecha límite para hacerlo, pero el Gobierno del Estado extendió el plazo para este 30 de junio y en esta ocasión fue claro que era la última vez que lo hacía.

En este sentido, el propio gobernador Miguel Barbosa mencionó que no habrá una cacería de los policías viales sobre las personas que no hayan realizado este trámite, pero sí exhortó a realizarlo lo más pronto posible para vivir en la legalidad y evitar otras sanciones posteriores derivadas de no cambiar las placas.