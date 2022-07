Reprocha Barbosa falta de apoyo de la federación para sanear el río Atoyac

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reprochó a la Federación que no ha destinado algún recurso especial para contribuir con el saneamiento del Río Atoyac, así como a CONAGUA que ha sido omiso en sancionar y clausurar empresas que contaminan el afluente.

En conferencia el mandatario detalló que como autoridad estatal le han invertido anualmente recurso propio en labores de limpieza y atención a esta red hídrica, aunque reconoció que no habrá una recuperación si no tienen respaldo federal.

En ese sentido, detalló que Puebla no ha recibido ningún recurso adicional al que anualmente destinan para atender este problema, además de que criticó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), no tome acciones para clausurar las fuentes de contaminación.

"No habrá una recuperación del Río Atoyac si no es con apoyo de la Federación. Puebla no ha recibido ningún recurso diferente al que por fórmula nos corresponde. Tampoco ttenemos definición de CONAGUA para clausurar fuentes de contaminación, no existe una posición de definición clara sobre el saneamiento", apuntó.