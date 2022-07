Amezaga, Raciel López y López Maya no destruyeron el Pueblito de San Miguel: MBH (VIDEOS)

Los ex secretarios de Seguridad Pública, Miguel Amezaga, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya, trataron de engañar al gobernador Miguel Barbosa Huerta al señalar que ya habían derrumbado el "Pueblito" del penal de San Miguel, el cual hasta el pasado 30 de junio dejó de existir.

En conferencia el mandatario reveló que entre el jueves y viernes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) finalmente terminó las acciones de desaparición de la "zona de privilegios" que había en el Centro de Reinserción Social de Puebla.

Detalló que información referente a la cifra de los metros cuadrados que abarcaba, además del número de cuartos varias veces se la cambiaron los ex funcionarios de su gabinete, pues llegó a ser de hasta 100 espacios, que también tenían un sitio de gimnasio y otro para prostitución

"Ayer concluyó por fin la destrucción del Pueblito, donde me han ido cambiando las cifras, donde resulta que había más de 100 cuartos, departamentos, gimnasios que se construyeron adentro por años, como espacios de prostitución. Todos los que han sido los secretarios me desobedecieron y me engañaron, todos dijeron que ya estaba destruido, pero no", sentenció.