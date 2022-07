Gobierno estatal “limpiará” delincuencia de mercados municipales, anuncia Barbosa

El Gobierno de Puebla intervendrá los mercados municipales que albergan delincuentes y movimiento de armas o drogas, especialmente los de la capital poblana, en donde pidió al presidente Eduardo Rivera Pérez no poner más pretextos y colaborar con la limpieza en estos espacios tal y como se hizo el viernes en La Cuchilla.

Las críticas hacia el Ayuntamiento de Puebla y específicamente al actuar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cada vez son más fuertes por parte del titular del Ejecutivo, quien en esta ocasión refirió que es la propia autoridad municipal la que permite situaciones irregulares por la falta de vigilancia.

Uno de ellos es el Mercado de la Unión en la capital, mejor conocido como La Cuchilla, en donde el fin de semana pasado se llevó a cabo un operativo entre instancias federales y estatales solamente para atender todo el tema irregular que rodea a este espacio comercial.

En ese orden de ideas, llamó al Ayuntamiento de Puebla a no poner más pretextos y colaborar con los órdenes de gobierno superiores en la limpieza de la delincuencia que ahí reside, además de evitar tener presencia unos días y después permitir que toda la actividad criminal regrese a la “normalidad”.

“Hay que corregir entre los órdenes de gobierno el tema de los mercados, pero sobre todo el Ayuntamiento. No pongamos más pretextos, todo lo que ocurre es visto y revisado por Ayuntamientos; la investigación no se queda en el operativo, para que no se piense que en días siguientes se levanta y se entregue a las mismas personas que hacían actividades”, comentó.