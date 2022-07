Delgado respalda a Nacho en denuncia por ataques en su contra: pide dirimir diferencias sin afectar a Morena (VIDEO)

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, justificó las denuncias presentadas por el diputado federal Ignacio Mier Velazco en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta y tres servidores públicos más, debido a los constantes ataques que se han registrado en contra del legislador y de su familia.

Cuestionado sobre las denuncias interpuestas por Mier Velazco hacia Barbosa Huerta, el líder morenista reconoció que existen diferencias entre los dos perfiles del partido, por lo cual deben ser ellos mismos quienes las resuelvan.

Esto con el objetivo de evitar que esta situación tenga alguna repercusión negativa sobre el proceso interno de renovación que se está llevando a cabo al interior del partido morenista.

“Evidentemente hay una confrontación, no podemos decir que no, no queremos que esto afecte al proceso interno”, expresó.