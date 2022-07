Barbosa rechaza acusación: “Yo no tengo información, ni me dedico a filtrar” (FOTOS Y VIDEO)

El gobernador dijo que él no tenía conocimiento de la investigación de la UIF en la que se pretende involucrar al coordinador de la bancada de Morena y tampoco se dedica a hacer filtraciones

El gobernador Miguel Barbosa Huerta negó que haya filtrado información sobre la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la que se pretende involucrar al diputado federal Ignacio Mier Velazco para perjudicarlo, luego de que el legislador lo denunció a él y otros personajes de la 4T: “Yo no tengo información, no me dedico a filtrar”, dijo.



El mandatario estatal se mantuvo respetuoso ante la querella que el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), pues solamente agregó “que bueno que lo hizo”.

No obstante, Barbosa Huerta negó que su administración o él mismo haya filtrado información sobre la investigación de la UIF que fue publicada en un portal de noticias, por lo que sentenció que serán las instancias correspondientes las que aclaren todo este tema.



“Yo no tengo información, ni me dedico a filtrar. Niego cualquier circunstancia y de la investigación, él (Ignacio Mier) sabrá en qué condiciones se dieron”, apuntó.



Además, el gobernador lanzó un mensaje pues le recordó al diputado federal que aún está pendiente deslindar responsabilidades en el tema de la ejecución de tres elementos de la Policía Ministerial en Tecamachalco en noviembre del año pasado, por lo que pidió nuevamente que aclare toda acusación que tienen en su contra antes de aspirar a otro cargo político.



“Qué bueno que se revelen cosas para empezar a deslindar responsabilidades en hechos que sí son constitutivos de delitos, responsabilidades en la ejecución de tres agentes ministeriales en Tecamachalco y muchas otras cosas”, expresó.



Esto deriva del video que publicó el congresista Federal en el que anunció que presentó una denuncia contra el gobernador poblano, el senador Alejandro Armenta Mier y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por filtrar datos de una investigación a medios de comunicación.