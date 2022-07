Fracasa Alcántara con su iniciativa de suprimir 5 juntas auxiliares de la capital, quedó en exhorto (FOTOS Y VIDEO)

La polémica iniciativa del diputado panista Eduardo Alcántara Montiel para desaparecer 5 juntas auxiliares de la capital poblana se removió completamente y en su lugar se aprobó un exhorto para que el Ayuntamiento de Puebla revise las facultades de cada una de ellas.



#Politikón | Durante Comisión de Gobernación del @CongresoPue se aprobó un Exhorto al @PueblaAyto para iniciar el estudio de las funciones administrativas que desarrollan las #JuntasAuxiliares para que asuman las funciones que les corresponden conforme a acuerdos delegatorios pic.twitter.com/R1e2TNfKVA

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) July 12, 2022

Durante la sesión de Comisión de Gobernación y Puntos se aprobó la remoción íntegra del exhorto del panista en favor de que el Ayuntamiento capitalino vigile el desempeño de las 5 juntas auxiliares, para dar paso a solicitar que la actual administración de Eduardo Rivera Pérez evalúe el desempeño de cada una de las juntas auxiliares.



“El exhorto se aprueba para que priorice el estudio de las funciones administrativas que desarrollan las juntas auxiliares de la Romero Vargas, San Felipe Hueyotlipan, La Libertad, Ignacio Zaragoza y San Baltazar Campeche, para que, en su caso, asuma las funciones que les corresponden”, se dijo durante la sesión.



Cabe subrayar que diputados de la Comisión como Roberto Solís Valles, Mónica Silva Ruíz y Eduardo Castillo insistieron en que el exhorto sobre la eliminación de las juntas auxiliares de la capital poblana no resultaría procedente y subrayaron en que suprimirlas atentaría en contra de la identidad cultural y religiosa que tienen los pobladores de cada una de ellas.

A la vez, la comisión aprobó por unanimidad la modificación del exhorto del panista, así como el exhorto de la vigilancia que el Ayuntamiento deberá tener con cada una de las juntas auxiliares que Alcántara Montiel mencionó desde el principio; incluso el coordinador de la bancada de Acción Nacional votó a favor de este cambio.

En entrevista explicó que algunas juntas auxiliares de la capital poblana cuentan con facultades que o bien no ejecutan de manera correcta o simplemente no pueden o deberían contar con ellas, por ejemplo, en San Baltazar Campeche, denunció, se realizan cobros en vía pública los cuales no está claro si los deben hacer.