Fue una filtración ilegal y tergiversada, UIF nunca encontró nada en contra de Ignacio Mier, asegura Santiago Nieto (VIDEO)

Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que Ignacio Mier Velazco nunca fue involucrado por la dependencia que estuvo a su cargo con una supuesta red de lavado de dinero, además de secundar lo dicho por el líder de la bancada de Morena en San Lázaro de que dicha Carpeta de Investigación fue filtrada ilegalmente y se tergiversó la información que contenía.

En su participación en el noticiario Las Noticias de la Noche —que conduce Salvador García Soto— Nieto Castillo dio su versión respecto a la denuncia que presentó Ignacio Mier en su contra, así como al gobernador Miguel Barbosa, el senador Alejandro Armenta y el fiscal Higuera, haciendo énfasis en que el caso era un “problema entre poblanos”.

Reconoció y coincidió con Ignacio Mier de que desde julio del año pasado y en mayo de este año fue filtrada ilegalmente y de manera incompleta una Carpeta de Investigación de la UIF, precisando que en dicha indagatoria nada tenía ver el diputado poblano, e incluso firmó un escrito aclarando que Mier no tenía relación con esa supuesta red de lavado de dinero y no había nada ilegal en el actuar del coordinador de los diputados federales de Morena.

“Apareció en un documento que yo había firmado, de alguna forma incompleto, porque no es la primera vez que se filtra. Esto es en mayo, pero desde julio del año pasado ya había existido filtración de esa carpeta, con un documento firmado por la UIF, que a mí me llevó a firmar un escrito —que se encuentra en esa carpeta de investigación—, en la cual digo que Ignacio Mier no tiene relación. Que el cheque que habían depositado en su cuenta correspondía a una empresa de la cual es accionista y por lo tanto no había ninguna irregularidad”, explicó el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.