Agresión a diputados en evento de Morena fue una emboscada, asegura Sánchez Sasia

Los abucheos y agresiones que sufrieron diputados de Morena en un evento partidista se trataron en realidad de una emboscada, señaló el legislador Fernando Sánchez Sassia, criticando a la vez que el dirigente estatal, Aristóteles Belmont no haya intervenido para calmar los hechos.

El diputado local indicó el conato de bronca derivó de provocaciones en las que incurrieron un grupo de militantes del Partido político, llegando incluso a agresiones físicas por la autorización del incremento al servicio de agua potable.

En este sentido señaló que se desde la bancada Morena se definirá si se presenta una denuncia conjunta a fin de que se sancionen los hechos registrados el sábado.

Sánchez Sassia consideró que todo se trató de una emboscada en contra de los legisladores locales, negando que se haya traicionado a la militancia.

Asimismo, criticó el hecho de el dirigente del partido, Aristóteles Belmont no haya hecho nada para poder tranquilizar a los inconformes, pese a ver los hechos directamente.

"El tema sucedió por una situación de una redada, de una emboscada, de las cuales fuimos víctimas, me parece que quien tiene las riendas del partido, el señor Aristóteles Belmont no actuó en correspondencia del momento, se ve en los videos que esta a dos metros detrás de mi persona y no hizo nada por contener a la multitud", expresó en entrevista con el periodista Toño de la Vega.