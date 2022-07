Ayuntamientos que no retiren los espectaculares irregulares serán denunciados, advierte Manrique

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, recordó a los Ayuntamientos del estado que por ley tienen la obligación de quitar estructuras y anuncios publicitarios de zonas prohibidas, pues de lo contrario incurrirán en un delito por lo que serán denunciados ante las autoridades estatales.

En entrevista, la funcionaria estatal explicó que con la entrada en vigor de la Ley de Contaminación Visual y Auditiva y la reforma al Código Penal de Puebla en materia de publicidad, se les da a los municipios atribuciones para regular el tema de las estructuras que tienen anuncios y están en zonas irregulares.

La secretaria explicó que así como tienen facultades para entregar permisos a empresarios privados para colocar su publicidad, también pueden tomar acciones para quitarlos y en el caso de no hacer caso a esta situación, incurrirán en un delito que los podría llevar a tener consecuencias jurídicas.

“Los municipios tienen sus obligaciones. Así como tienen las facultades para emitir permisos, tienen obligaciones de no permitir ilegalidades, no estructuras en los techos y en áreas verdes (…) si no se ejerce el gasto se consiente una ilegalidad, no es un tema sencillo, todo mundo debe hacer lo que marca la ley”, manifestó.