Barbosa descarta que su esposa Rosario Osorio aspire a algún cargo en 2024 (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó que su esposa, la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, Rosario Osorio Caballero aspire a algún cargo político en el proceso electoral del 2024.

El mandatario estatal durante la inauguración del Centro de Atención Integral para Ceguera y Debilidad Visual de Puebla, reconoció la labor humanitaria de su esposa durante su administración, para beneficiar a los sectores más necesitados.

En ese sentido, refirió que la recomienda, pero no como candidata a algún otro cargo político, por lo que agregó que no se debe incluso bromear con esa situación para que no haya malos entendidos.