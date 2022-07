Tras 8 años de exigir justicia, homicidio de José Luis Tehuatlie sigue impune: Elia Tamayo (VIDEO)

Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie, reveló que no ha habido avances en la investigación del homicidio de su hijo a manos de policías estatales el 9 de julio de 2014 cuando intentaban desalojar una manifestación en la autopista Puebla-Atlixco, al aplicar la entonces denominada Ley Bala impulsada por el morenovallismo.



En entrevista, la afectada exigió justicia a 8 años de la muerte de su hijo tras recibir un impacto de una bala de goma en un acto represivo en Chalchihuapan por parte de la Policía Estatal durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle; sin embargo, reveló que no ha recibido noticias en cuanto a las investigaciones por parte de la actual administración estatal.



“Estos 8 años han sido un calvario, vivir en espera de justicia; seguimos en las mismas, con las mismas represiones. Tanto que he dicho no a la repetición de abuso contra los niños y todos, pero eso no ha cambiado. No fui recibida por el gobernador, sólo por alguien de su equipo de trabajo. Esperamos reunirnos con el gobernador, pero pareciera que eso no va a pasar; ya lo hemos buscado, pero nada”, señaló Elia Tamayo.



Ante esto declaró que no quiere que se repita el acto y que de cierta forma confía en la justicia que imparten las autoridades, pero también aseguró confiar en la justicia divina, pues la del Estado no ha dado los resultados que se esperaba después del homicidio de su hijo.



“Tanto le he pedido a Dios que haga su justicia divina y poco a poco han estado cayendo los responsables del homicidio de mi hijo”, advirtió la madre.



A la vez, dijo encontrarse agotada durante todos estos años de impunidad y señaló que el ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, no ha escapado de la justicia tras las detenciones que le han impuesto. Mientras que para el ex gobernador Rafael Moreno Valle sólo mencionó que las cosas se han dado de tal manera para una persona como él.



“Con él también, si no ponen carta en el asunto los responsables la justicia divina ha llegado y lo continuará haciendo y por lo tanto pasará lo que tenga que pasar”, apuntó Tamayo.



Por otra parte, dijo estar agradecida por el apoyo que ha recibido de algunas personas a nivel jurídico; sin embargo, mencionó que lo único que quiere es que todos los responsables sean puestos ante la ley y paguen por sus actos, por lo que pidió en todo momento justicia.