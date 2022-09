Congreso no ha recibido concesión de Lalo para espacios publicitarios (VIDEO)

La concesión de los espacios publicitarios del Ayuntamiento de Puebla no ha sido recibida en el Congreso del Estado por lo que no se ha podido iniciar su análisis, señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes.



? #Política | El presidente del @CongresoPue, @SergioSalomonC negó que la concesión del @PueblaAyto sobre los espacios publicitarios ya haya sido recibida por el Poder Legislativo. pic.twitter.com/O9no1pEf6c

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 19, 2022

El líder del Poder Legislativo refirió que en la oficialía de partes no se ha recibido ningún documento referente a una concesión que se pretenda otorgar desde el gobierno municipal.

En este sentido indicó que una vez que la documentación sea enviada al congreso local, es que se podrá iniciar con su análisis correspondiente y posteriormente emitir una postura al respecto.



“No tenemos conocimiento de que haya llegado algo a la oficialía de partes, en cuanto nos llegue daremos el cauce puntual”, declaró.



De esta manera es que al no contar con la concesión, es que los integrantes de la LXI Legislatura no han podido comenzar a revisar el contrato que se pretende dar desde la administración del alcalde Eduardo Rivera Pérez para el control de los espacios publicitarios de la ciudad a un particular.

En días pasados el secretario de Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez criticó que desde el Congreso del Estado todavía no se haya aprobado la concesión, toda vez que esto ha impedido que se lance la licitación correspondiente.

Cabe recordar que el gobierno municipal pretende concesionar los espacios publicitarios que se encuentran a su cargo por un periodo de 10 años, hecho que superaría ampliamente el periodo del actual alcalde Eduardo Rivera, por lo que es necesario que se cuente con la aprobación del Poder Legislativo para poderla concretar.

Ante esta situación el gobernador Miguel Barbosa consideró que se debía de revisar la concesión, a fin de que esta no significará un negocio a largo plazo para las actuales autoridades municipales.