No solo en C. Bonilla hay socavón, también en Nahupan y Palmar de Bravo (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa señaló que el socavón de Juan C. Bonilla no representa peligro y se va a quedar ahí para siempre

El gobernador Miguel Barbosa confirmó que el socavón de Juan C. Bonilla continúa creciendo, pero no afectará a la población, además en los municipios de Nahupan y Palmar de Bravo se encontraron uno más en cada demarcación.



En rueda de prensa el mandatario señaló que el socavón de Juan C. Bonilla no representa peligro y se va a quedar ahí para siempre lo que puede variar es si tiene agua o no.

Además, confirmó qué hay dos más en la entidad, el primero se encuentra en el municipio de Nahupan y otro más en Palmar de Bravo, aunque señaló que no hay peligro por el momento y ya hay seguimiento gubernamental para ellos.

Hay que recordar que en junio de 2021 un socavón apareció en el municipio de Juan C. Bonilla y derribo una casa y dos perritos tuvieron que ser rescatados.