Nacho Mier destaca los valores de Morena por onceavo aniversario del partido

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro Ignacio Mier Velazco envió un mensaje felicitando por el onceavo aniversario del partido obradorista y destacó los valores de la fuerza política en favor de la sociedad mexicana.



Nuestro movimiento @PartidoMorenaMx cumple 11 años de vida partidaria. Contra todo y pese a todo, sigamos defendiendo nuestros principios de no robar, no engañar y no traicionar al Pueblo. Larga vida al Movimiento de Regeneracion Nacional y a la lucha del pueblo de México. pic.twitter.com/0Tm2cbbK7e

— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) October 2, 2022

Este 2 de octubre Morena cumple 11 años de vida política en México, después de que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó el movimiento que dio paso a la fuerza política.

Por ello, Mier Velazco celebró el aniversario y dijo que pese a todo el partido tiene que seguir defendiendo a las y los mexicanos.

“Nuestro movimiento Morena cumple 11 años de vida partidaria. Contra todo y pese a todo, sigamos defendiendo nuestros principios de no robar, no engañar y no traicionar al Pueblo. Larga vida al Movimiento de Regeneracion Nacional y a la lucha del pueblo de México” se lee en el mensaje.