Daniela Mier presentó su primer informe como diputada local: destacó su rechazo al cobro del DAP y al tarifazo del agua (FOTOS Y VIDEO)

La diputada local, Daniela Mier Bañuelos rindió su primer informe de actividades legislativas, en el que aseguró que en congruencia con los principios de Morena y de la Cuarta Transformación rechazó el tarifazo al cobro del agua, así como la implementación del Derecho al Alumbrado Público (DAP) en la entidad poblana.

Acompañada por legisladores federales como Sergio Gutiérrez Luna y la actual vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Karla Almazán; Daniela Mier aseguró que durante su primer año como diputada local presentó un total de doce iniciativas y ocho puntos de acuerdo.

En su mensaje Daniela Mier aseguró que, en su primer año como diputada local, presentó la propuesta de crear una ruta turística de las ciudades culturales del estado con el objetivo de generar una mayor derrama económica a través de esta actividad, así como la instauración de un pasaporte turístico de la entidad poblana.

Además, Mier Bañuelos aseguró que presentó un exhorto para proteger el patrimonio cultural tangible e intangible del estado de Puebla.

Aunado a esto, Daniela Mier resaltó su propuesta de reforma al Código Penal del Estado para tipificar como delito el robo del patrimonio cultural de la entidad ante el saqueo que se ha registrado en los museos poblanos en los últimos años de piezas históricas invaluables.

Asimismo, la diputada morenista destacó el exhorto que presentó a la Secretaría de Seguridad Pública para que se incrementara el número de patrullas en los municipios al interior del estado y que su reparto se realizará de manera equitativa, sin ningún tipo de sesgo político.

Mier Bañuelos presumió que en su primer año como diputada del Congreso Local y siguiendo los principios de Morena y de la Cuarta Transformación, votó en contra del cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), así como en contra del incremento a la tarifa del agua.

“Mis ideales como persona, me han permitido ser una diputada diferente. Tal es el caso que fui una de las pocas diputadas, de las cuales me siento honrada de mis compañeros que están aquí conmigo, que no aprobamos el cobro del Derecho al Alumbrado Público, ni el aumento a la tarifa del Agua Potable”, destacó la legisladora morenista Daniela Mier.