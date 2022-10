Acudí al evento de Morena en Tehuacán porque simpatizó con la 4T: Martínez (VIDEO)

El secretario de Salud José Antonio Martínez García afirmó que acudió al mitin por el decimoprimer aniversario de Morena celebrado el domingo en Tehuacán “por simpatizar” con los valores del movimiento lopezobradorista.

El fin de semana se llevó a cabo la celebración por los 11 años de fundación de Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que la líder estatal Olga Romero Garci-Crespo realizó un evento en Tehuacán para celebrar el aniversario, en el que acudieron varios invitados como el titular de la Secretaría de Salud.

En ese sentido, se le preguntó cuál fue el motivo por el que asistió al evento, a lo que respondió que comulga con la ideología y valores de la Cuarta Transformación, por lo que fue en calidad de simpatizante y seguidor.

“Fui de simpatizante y comulgo con la ideología de honestidad, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ese fue mi fin de asistir al evento de ayer domingo”, aseguró el titular de la Secretaría de Salud.