Fer Morales y Camarillo chocan sobre preferencia de sus partidos: ambos dicen estar arriba en encuestas

Los dirigentes de Movimiento Ciudadano Fernando Morales y del PRI Néstor Camarillo calentaron el tema de las elecciones en el 2024, pues cada uno defendió que su partido se encuentra por encima del otro según encuestas; Camarillo desacreditó los sondeos que ponen arriba a MC y Morales aseguró que hay priistas que quieren unirse al partido naranja.

En entrevista por separado ambos líderes manifestaron sus posturas de cara al proceso electoral del 2024. El primero en hablar fue Fernando Morales, quien criticó que dirigente priista haya minimizado y desacreditado que las encuestas de aprobación en Puebla pongan por encima del PRI a Movimiento Ciudadano.

Ante esto, Morales afirmó que el priista está buscando hacerse de un protagonismo que en algún momento llegó a tener pero que ahora está decayendo en favor de otras fuerzas políticas como la que lidera, incluso aseguró que varios militantes tricolores probablemente cambien de partido y se sumen a las filas naranjas.

“Yo creo que los priistas están tristemente equivocados y no se dan cuenta de lo que la gente piensa del PRI. Yo no sé lo que piensa el PRI de su imagen, de si piensa si la gente votaría él. A lo mejor de lo que no se están dando cuenta es de que cada día están perdiendo más adeptos. Y te lo voy a decir, si las encuestas reflejaran lo que en verdad pasa ellos estarían más bajo”, sentenció.