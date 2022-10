Si quieren el DAP para Puebla capital, bancada del PAN debe de impulsarlo: Sergio Salomón

El líder del Congreso local señaló que son los diputados panistas quienes deben de impulsar que se apruebe el cobro, pues alguno de ellos están en contra del mismo y él no los va a contradecir

El presidente del Congreso Sergio Salomón Céspedes Peregrina le dejó la responsabilidad a la bancada del PAN para aprobar el DAP en Puebla capital, pues afirmó que si ellos determinan que no se requiere el dinero no pueden contradecirlos; pero tampoco rechazó el cobro.

En entrevista, el morenista afirmó que la responsabilidad en primer lugar respecto al cobro del DAP le corresponde al Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, pues éste tiene que analizarlo y en su caso aprobarlo para que pueda ser incluido en la Ley de Ingresos correspondiente.

Pero aseguró a su vez, que es también responsabilidad de los 9 integrantes del grupo legislativo de Acción Nacional dialogar la propuesta en caso de que llegue a remitirse al Congreso y será su decisión la que cuente para determinar si se aprueba o no, pues si ellos consideran que el cobro que se genere por el servicio no es necesario para la ciudad, los diputados no podrán contradecirlos. Además, dejó en claro que ellos se deben arreglar con su alcalde Rivera Pérez, pues están más cercanos a él.



“Esto va a depender también de la bancada de Acción Nacional. Si su grupo legislativo considera que no necesita más dinero Puebla capital, pues cómo los contradecimos. Ellos son los primeros que hacen el análisis por la cercanía que tienen con su alcalde; si ellos la avalan y creen que es necesario pues estaremos en el análisis”, manifestó el morenista Sergio Salomón.



Sin embargo, también dejó en claro que es trabajo de todos los diputados de las demás fracciones políticas que integran el Poder Legislativo de poner de su parte y de entrar al análisis en materia de DAP; no obstante, reiteró que el trabajo emanará de las resoluciones que se vayan adoptando entre los panistas.

Por otra parte, insistió en que se debe revisar y en su caso aclarar si es necesario que la capital poblana cuente con más recursos que le sean previstos por el DAP, es decir, por qué se requieren más recursos para el municipio. No obstante, expresó que ellos legislarán a favor de una iniciativa que vele por el bienestar de los poblanos.