Líder de Morena en Puebla niega promoción a favor de Sheinbaum en eventos del fin de semana

La dirigente de Morena en Puebla Olga Lucía Romero Garci-Crespo negó que se promocione a Claudia Sheinbaum, a pesar de que la dirigencia y los perfiles afines al gobernador de Puebla realizaron 4 eventos en diferentes municipios del estado.

En entrevista, la líder del partido obradorista en Puebla aseguró que no se está pidiendo el voto a favor de la Jefa de Gobierno, pues sólo se está reconociendo su labor al frente del Gobierno de la Ciudad de México y su crecimiento.

Por ello, en los eventos celebrados en Tlatlauquitepec, San Pedro Cholula, Zacapoaxtla y Cuautlancingo del fin de semana, según la líder del partido en Puebla, no se estaba haciendo ningún tipo de promoción de Sheinbaum ni pidiendo ningún voto por parte de la ciudadanía.

“Pues no, en realidad no, no estamos pidiendo el voto, solamente es decir que es el momento de las mujeres. Estamos reconociendo que la mujer ha tenido un crecimiento importante en lo que ha permanecido dentro de la política que como sabemos es difícil para una mujer lograrlo”, justificó Romero Garci-Crespo.