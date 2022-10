Mónica, Aurora Sierra y Paty Valencia ahora sí analizarán aprobar DAP para la capital poblana

Las diputadas panistas, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Aurora Sierra Rodríguez y Patricia Valencia Ávila abrieron la puerta para sangrar a los poblanos y aprobar el DAP que pretende aplicar el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

En entrevista, Rodríguez Della Vecchia señaló que el edil capitalino todavía no ha buscado reunirse con los integrantes de la bancada panista en el Congreso del Estado para poderles presentar de manera formal sus intenciones de incluir el cobro del Derecho al Alumbrado Público para el ejercicio fiscal de 2023.

Por ello es que consideró que se tendrá que esperar a que Rivera Pérez haga una presentación formal ante ellos para que puedan analizar la posibilidad de que la bancada panista le dé su apoyo.

Está casa editorial también buscó la postura de la legisladora Aurora Sierra, quien también reconoció que no ha habido un acercamiento formal por parte del presidente municipal de la capital para abordar dicho tema.

Debido a ello es que refirió que se tendrá que esperar a que esto suceda para que pueda generar una postura oficial respecto a si dará su apoyo al cobro del DAP o lo votará en contra.

“Todavía no tengo una postura al respecto de ninguna situación, no hemos tenido encuentro con el alcalde al respecto y todavía no nos hemos reunido como bancada, no hay un posicionamiento de mi parte a favor, por eso me gustaría que esperemos”, dijo.