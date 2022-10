Comisión aprueba iniciativa de GN y hoy mismo se aprobará tras visita de Adán Augusto (VIDEO)

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó de manera express con 6 votos a favor y 1 en contra la minuta de decreto constitucional por el que se extiende el periodo de la Guardia Nacional en las calles hasta 2028 que fue remitido por el Congreso de la Unión.



Inicia la discusión en el Congreso de #Puebla de la reforma para que la presencia de la #GuardiaNacional se extienda hasta 2028 pic.twitter.com/XJCHJdJIy2

— Daniel Sandoval (@ODanielSandoval) October 20, 2022







Este jueves se celebró una sesión de la Comisión que preside la diputada Mónica Silva para someter a votación la minuta de decreto que fue remitida por el Congreso de la Unión en materia de Guardia Nacional. La iniciativa fue aprobada por la mayoría, por lo que se perfila que este día se celebre una sesión extraordinaria para aprobar el dictamen en el Pleno por todos los legisladores para que pueda incluirse en el Periódico Oficial del Estado.

Esto después de que ya fuese aprobada en San Lázaro el pasado 12 de octubre con 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones, por la que se amplía hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas al frente de las tareas de seguridad pública.

Durante la sesión en el Congreso local, la cual dicho sea de paso fue celebrada mientras se desarrollaba la sesión ordinaria de este jueves, la presidenta de la Comisión Mónica Silva Ruiz notificó que la minuta ya había sido remitida e iniciaría su discusión.

En su intervención, el panista y coordinador de la fracción blanquiazul Eduardo Alcántara Montiel y el morenista Carlos Evangelista sostuvieron una discusión sobre la iniciativa, en donde Alcántara la rechazó, mientras que el obradorista la defendió, aunque no se dieron los detalles, pues la sesión no fue transmitida, y al momento de escribir esta nota no fue subida al canal del Congreso.

Cabe destacar que con la iniciativa ya aprobada en comisión sólo se espera el arribo del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández a tierras poblanas, pues ha asistido a todos los congresos locales a los que ha sido remitido el dictamen. Por otra parte, se informó que habrá una sesión pública ordinaria este viernes donde subirá al Pleno la iniciativa para su votación.

Minuta de Decreto Constitucional en materia de Guardia Nacional arribó a Puebla

La iniciativa arribó a Puebla tras una serie de modificaciones entre las que destacan que se promueva la evaluación y consulta ciudadana para analizar el desempeño de la Guardia Nacional mientras se mantengan como garantes de la seguridad en el país hasta que se termine su periodo en 2028.

Además, se entregarán informes semestrales y se realizarán comparecencias de manera obligatoria en donde se demuestre el trabajo que han realizado proveyendo seguridad a los mexicanos. En dichos reportes se contará con la participación de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, se plantea robustecer a las policías estatales, dotándolas de herramientas como adiestramiento, recursos, formación profesional y demás insumos para que los cuerpos policiales puedan suplir a las Fuerzas Armadas en caso de ser necesario, sin que esto suponga un riesgo mayor.