Nos van atacar por promover la Reforma Electoral, pero no me voy a doblar: Nacho Mier 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco aseguró que existen un sin número de intereses políticos al rededor del Instituto Nacional Electoral (INE), razón por la que los opositores no quieren que sea aprobada la Reforma Electoral y aseguró que ante esto es blanco de ataques y descalificaciones al ser la cara visible y la voz de los legisladores federales de Morena.

? #Política | Nos van atacar por promover la Reforma Electoral, pero no me voy a doblar, aseguró @NachoMierV , presidente de la Junta de Coordinación Política de la @Mx_Diputados . pic.twitter.com/ngv1Iwd79e

Fue durante la Asamblea Informativa Regional para la Reforma Electoral que encabezó en Teziutlán, en donde el coordinador de los diputados federales de Morena indicó que tiene la responsabilidad de ser la voz de Morena y del movimiento de transformación que dirige el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, Mier Velazco aseguró que al ser la cara visible de los diputados lopezobradorista y promotor de la reforma electoral, es blanco de ataques y descalificaciones debido a los intereses que existen alrededor del Instituto Nacional Electoral.

Ignacio Mier aseguró que pese a los ataques de los que es blanco por promover esta reforma, no se doblará y continuará con el trabajo legislativo encaminado a la transformación del país.

"Nos van atacar, a mí me atacan porque yo tengo la responsabilidad de encabezar la voz de nuestro movimiento, de Morena, la cara de los diputados y diputadas de Morena soy yo, pero no me voy a doblar, ya se los dije yo soy quijada de piedra (...) no nos van a doblar", destacó Ignacio Mier.