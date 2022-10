Evangelista, un año impulsando leyes que benefician a poblanos y rechazando las que perjudican

Consciente de que uno de los ideales de Morena es no traicionar al pueblo y lo que ello significa, como cobrar más gravámenes o impuestos a los ciudadanos, el diputado asegura que votará por segundo año consecutivo en contra del Derecho al Alumbrado Público

Carlos Evangelista Aniceto es diputado local en Puebla por el partido Morena, pero además es uno de los fundadores del movimiento lopezobradorista; desde hace 20 años camina al lado del presidente López Obrador y comulga con los ideales de izquierda del partido que representa, así lo hace ahora desde su curul en el Congreso local.

Para la entrevista con Diario CAMBIO no le da miedo utilizar el pleno del Congreso del Estado, sabe que es un espacio de todos los diputados y de todos los poblanos; recibe al periódico para hablar de su labor legislativa en la que destaca, sobre todo, votar a favor de leyes que beneficien a los poblanos y votar en contra de las que perjudican el bolsillo de las familias.

Sin titubeos es directo y recuerda que votó en contra del Derecho al Alumbrado Público en diciembre de 2021 para que no se les pusiera otra carga económica a las familias, aclara, también que siempre estuvo en contra de los ‘tarifazos’ del agua que fueron aprobados en el Congreso de Puebla, pese a que en su mayoría es de Morena.



“Me dio por segunda vez el Covid y mucha gente me pregunta que si hubiera estado en ese tiempo bien para votar por qué hubiera votado, en contra, para no dejar duda. Sí que hoy básicamente por la inflación pues aumenta, yo creo en ese momento no se vio, pero sin duda fue un golpe a los bolsillos de los poblanos”, dice en entrevista con CAMBIO.



Adelanta su negativa al cobro del DAP

Consciente de que uno de los ideales de Morena es no traicionar al pueblo y lo que ello significa, como cobrar más gravámenes o impuestos a los ciudadanos, el diputado Evangelista asegura que votará por segundo año consecutivo en contra del Derecho al Alumbrado Público (DAP).

Teniendo claro el papel que ha jugado la bancada de Morena en Puebla, y que no todos jalan parejo, Evangelista habla por él y advierte que al menos él rechazará el cobro del alumbrado.



“No se si sea de la bancada, pero por lo menos a título personal es ir en contra, es una medida que al final no es la adecuada, venimos de una pandemia, venimos de un tema económico, entonces cargarles la mano es complejo, por lo menos a los cuatro informes a los que fui ninguno ha cobrado el derecho al alumbrado público, solamente aquí en Puebla Capital pues solamente se tiene ‘cara dura’ para cobrarles más impuestos, es lo que comentábamos, parece candidato recaudador”, dice en referencia a Eduardo Rivera Pérez.



En ese mismo tenor, el diputado morenista retoma que el presidente ha sido congruente en decir que no se agreguen más impuestos, no hacer medidas recaudatorias para afectar los bolsillos de los mexicanos.

El gobierno federal se ha estado ajustando el pantalón, dice, para no afectar la economía de los ciudadanos y hay veces que no se entiende eso; desde arriba se está haciendo, por qué abajo no.

Urge la interrupción legal del embarazo

Con la misma actitud de defensa de los ideales de Morena, Evangelista considera que la interrupción legal del embarazo es un tema que urge que se legisle en Puebla, sin importar el costo político que justifican los políticos tradicionales.

Por ello aclara que es obligación de los diputados de Morena hacer visible la lucha que han dado las mujeres, y que consiste básicamente en que ellas tengan derecho a decidir.

En ese sentido, considera que se debería hacer valer la mayoría que tiene el partido Morena en el Congreso de Puebla para que el tema del aborto transite, debido a que hasta ahora no se ha siquiera presentado formalmente.

Como parte de su trabajo legislativo destaca la reforma para las terapias de conversión sexual, que era un asunto del que muy poco se hablaba en el Congreso, y de hecho, en todo Puebla.



“Nos tocó hacer esa parte; y también reconocer que todos los compañeros o la mayoría de los compañeros diputados locales pues también impulsaron con su voto, los únicos que no votaron son los mismos conservadores que nunca quieren aportar nada conforme a derechos humanos o de la justicia social”, dijo.



Descarta grupos en el Congreso

Carlos Evangelista habla sin tapujos y admite que en el Congreso han votado diferenciado los diputados de Morena; sin embargo no habla de grupos, para él no existen, pues el único grupo en el que él está, es en el López Obrador.

Por ello, también explica que vota reformas al igual que el resto de sus compañeros de Morena, como fue la reforma al Poder Judicial, sobre todo estuvo de acuerdo en la parte de limitar los excesos que tenían los magistrados.



“Yo creo que hemos votado en conciencia, hay cosas que son buenas para el estado, para los poblanos, hemos hecho nuestro voto a favor, hay cosas que no hemos coincidido y hemos votado en contra”, dice sin tapujos.



Seguir trabajando casa por casa

A pregunta expresa de lo que viene en sus planes a futuro, el oriundo de General Felipe Ángeles considera que en el plano legislativo es mantener el trabajo a favor del pueblo, además de defender las causas y luchas sociales, como lo es la decisión de las mujeres para interrumpir el embarazo.

Además, prevé la defensa del presupuesto, una situación equitativa, sobre todo para los grupos vulnerables o los que están etiquetados para la defensa de la mujer.

En el plano político, explica, que continuar la transformación puerta por puerta, casa por casa, concientizando en asambleas, como se ha hecho desde un inicio. “No me aflijo ni me aflojo, aquí seguimos”, remata Carlos Evangelista.