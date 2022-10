El 70 % de los sindicatos en Puebla no ha legitimado su contrato, les quedan 6 meses

La secretaria de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal Luisa María Alcalde dio a conocer que en Puebla el 70 por ciento de los sindicatos no han realizado el proceso de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo y reveló que tienen seis meses para conseguirlo.

En rueda de prensa, la funcionaria federal mencionó que desde que iniciaron con el proceso de legitimación de los sindicatos en Puebla, han realizado este procedimiento 260 gremios, cifra que representa el 30 por ciento del total, aunque dijo era una estimación.

Y es que señaló que en la revisión de los Contratos Colectivos que hay en la entidad se encontraron muchos que son de protección, esto quiere decir que no están vigentes o que la agrupación que lo firmó ya no se hace cargo de la empresa con la que había firmado, es por eso que se desconoce un número exacto de sindicatos en la entidad.

Sin embargo, hizo hincapié en que a este estimado de 600 empresas que todavía no obtienen por parte de su base trabajadora, la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, les quedan cerca de seis meses para realizar este trámite, pues el día final para hacerlo es el 1 de mayo del 2023.

En caso de no hacerlo, los sindicatos pierden la representatividad en cada una de las empresas que no puedan legitimar los CCT, y aunque se respetaría lo estipulado de manera individual en los contratos, los propios trabajadores podrían decidir el formar o no una nueva agrupación sindical.



“Se han legitimado 260 sindicatos hasta la fecha, es muy difícil saber cuál es el total, porque hay muchos contratos de protección, son contratos que no están vivos, muy probablemente estamos en el 30 por ciento, si estamos en probabilidades nos falta el 70 por ciento y quedan seis meses”, mencionó.



Hay que recordar que la legitimación del Contrato Colectivo es uno de los procesos que vivió en días recientes la Volkswagen en donde además de acordar el aumento salarial se aprovechó para realizar el otro trámite, a pesar de que fueron necesarias tres votaciones para conseguirlo.