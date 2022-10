Desde la Comisión de Igualdad de San Lázaro, Julieta Vences promueve castigos vs la sextorsión y los ataques con ácido (FOTOS)

Desde la Comisión de Igualdad de Género, la diputada federal de Morena Julieta Vences Valencia ha impulsado a lo largo del primer año de la legislatura actual diversas iniciativas en favor de las mujeres, como la Tasa Cero a los productos menstruales, la tipificación como delito a las agresiones con ácido, y para considerar como delito las extorsiones haciendo uso de material íntimo como complemento a la ‘Ley Olimpia’ .

En entrevista con Diario CAMBIO en la Cámara de Diputados, Vences Valencia relató que es la primer poblana en ser presidenta de Comisión en dos Legislaturas distintas, al encabezar la Comisión de Asuntos Migratorios durante la Sexagésimo cuarta y actualmente, durante la Sexagésimo Quinta, preside la Comisión de Igualdad de Género.

“Las dos legislaturas han sido muy bonitas, muy importantes y con gran responsabilidad, en el 18 recordarán que empezaron las famosas caravanas migrantes, entonces me tocó entrarle al toro por los cuernos (…) y hoy con el tema de mujeres, en donde diario vemos violencia en contra de las mujeres, por desgracia vemos feminicidios y vemos que no tenemos acceso a la justicia y por eso tenemos que estar haciendo nuevas iniciativas por el contexto social que vivimos en contra de todas nosotras”, comentó.

La legisladora morenista, resaltó que como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género se ha logrado dictaminar por unanimidad más de quince propuestas legislativas en favor de las mujeres y mismas que han sido aprobadas en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Julieta Vences indicó que, como durante el primer año de la legislatura actual, ha presentado diversas iniciativas para castigar una serie de conductas que atentan en contra de la integridad de las mujeres y que aseguró, son más comunes de lo que se piensa y no están contempladas en el Código Penal Federal.

Entre estas propuestas, se encuentra la iniciativa que busca castigar a toda aquella persona que extorsione a una mujer con publicar cualquier tipo de contenido íntimo en el que aparezca.

La diputada poblana de Morena dijo que, aunque actualmente la ‘Ley Olimpia’ castiga a todo aquel que filtre contenido íntimo de una persona, sin embargo, señaló que la extorsión con compartir este tipo de material no está considerado como motivo para sancionar a los agresores.

“La violencia digital solamente te sanciona cuando distribuyes, cuando compartes el famoso pack (…) y la sextorsión es cuando te están pidiendo un recurso económico como su palabra lo dice, te están extorsionando y quieren un lucro por no mostrar el contenido que tienen en sus manos”, expuso.

La diputada obradorista lamentó que actualmente el país registre más de 40 casos de mujeres que han sido atacadas con ácido; condenando que al menos un par de estos ataques se hayan registrado en el estado de Puebla en un periodo no mayor a dos meses.

En ese sentido, Julieta Vences indicó que actualmente promueve una iniciativa para tipificar como delito las agresiones con ácido en contra de mujeres, asegurando que existe un vacío en la ley en el que, en caso de ser detenidos, los atacantes son procesados por lesiones y al no ser considerado como un delito grave, quedan libres pagando una fianza.

“Cuando van y denuncian, nada más procesan al agresor por lesiones, un delito que sales con fianza, que no es grave. No puede ser posible que alguien que te destroza la vida, apenas en tribuna lo mencionaba yo, con 135 pesos que es el promedio que cuesta alguna sustancia corrosiva o ácido, que te avientan en el rostro y te destrozan la vida y que no pueda ser castigado”, agregó.