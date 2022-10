Diputados de Morena se escudan en fallo de la SCJN para avalar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (FOTOS)

El líder de Morena en el Congreso local Sergio Salomón Céspedes Peregrina y diputados afines a él como Roberto Solís y Eduardo Castillo, así como la petista Mónica Silva adelantaron su voto a favor del DAP, pues justifican que no contravienen el precepto del partido obradorista que es no traicionar al pueblo, ya que la SCJN lo está avalando; no obstante, el máximo tribunal es un órgano imparcial y apolítico.

En entrevistas con Diario CAMBIO, los militantes de Morena en el Poder Legislativo preparan ‘cobijar’ el cobro del DAP para Puebla capital, toda vez que el año pasado la medida fue desechada por el Congreso local, en un revés que vivió la votación y que sólo dejó al final a 3 panistas defendiendo el impuesto.

Nos deja una buena satisfacción, con lo que dice la Corte podremos saber quién quiere sacar raja política: Salomón

El coordinador de la bancada morenista celebró la resolución de la SCJN y dijo que este fallo ya fue comentado en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y a la vez, destacó que esta dictaminación da la razón a todos aquellos que en su momento se posicionaron a favor del cobro, por lo que una vez teniendo amparo ante la Ley se podrá señalar quién está buscando sacar ‘raja política’ del tema y quién está acatando lo que dice la Constitución.



“Se ha hablado en el interior del Congreso, entre las diferentes bancadas así como con la Junta de Gobierno el tema del DAP y se dio cuenta de la resolución de la Corte, y en lo personal nos deja una buena satisfacción porque nos permite ponerle a la sociedad quién miente y quién no, quién engaña o quién quiere sacar raja política de este tipo de opciones cuando al final de cuentas la Corte le da la razón al colectivo”, afirmó Sergio Salomón.



Insisto, esto no es un impuesto, es un derecho y en Morena sólo los impuestos están en contra de la gente: Solís

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Roberto Solís defendió que el DAP es un derecho y no un impuesto y por lo tanto no se está incurriendo en ninguna violación en contra del obradorismo ni contra la ciudadanía, incluso sostuvo que hay otros estados en que gobierna Morena que tienen avalado el DAP. Sin embargo, dejó en claro que es tarea de la bancada del PAN coordinarse con el alcalde Eduardo Rivera, pues el año pasado no pudo avalarse por temas políticos al interior de Acción Nacional en Puebla.



“Insisto, esto no es un impuesto, es un derecho. Los impuestos son los que van en contra de los principios de Morena, es un derecho al alumbrado público y que en otros gobiernos en otros estados que gobierna el obradorismo ya también lo hacen, más bien es un tema que se ha vuelto mediático y habrá que ver cómo va a ser el cobro, porque vamos a ver si en Puebla se acata la resolución de la Corte”, dispuso Solís Valles.



No es algo que perjudique al pueblo, al contrario, la SCJN nos da la razón: Castillo

Por su parte, el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia Eduardo Castillo indicó, al igual que Solís Valles, que no hay violación de los principios obradoristas de no traicionar al pueblo, ya que el DAP es un derecho y no un impuesto; incluso rechazó la etiqueta de enemigo que se ganó por estar a favor del cobro el año pasado. Además, pidió a sus colegas que se mostraron en contra a repensar su postura.



“No es algo que perjudique al pueblo, al contrario, la razón ya está dada por la Suprema Corte. Yo invito a mis compañeros de bancada que no estuvieron en su momento a favor a que hagamos un análisis con respeto, a que hagamos con congruencia una revisión, y lo que dice la SCJN ver cómo se dio”, aseguró.



La circunstancia es que respeten la fórmula que se avaló por la SCJN: Silva Ruíz

Mientras que la diputada de la alianza “Juntos Haremos Historia” por parte del PT Mónica Silva siguió la línea de ampararse en lo que resolvió la Corte, por lo que el parámetro para avalar el DAP en Puebla Capital, así como en San Andrés y San Pedro Cholula es que se apeguen a la resolución constitucional de la SCJN.



“La circunstancia es que respeten la fórmula solicitada por el Congreso y que fue avalada por la Corte, si se respetan los criterios que la Corte determinó pues aquí también en el Poder Legislativo podamos aprobar la Ley de Ingresos del próximo año, incluido el DAP”, dijo Silva Ruíz.



Si alguien propusiera una fórmula distinta a la de la SCJN no habría cómo ayudarle: Alcántara

Finalmente, uno de los tres diputados que se mantuvo a favor de DAP desde el año pasado el panista Eduardo Alcántara manifestó que ya se dieron las reglas del juego para avalar el cobro, por lo que si el ayuntamiento se amolda a la resolución de la Corte no habría por qué rechazar la medida, pero si se insiste en poner la fórmula que se rechazó en diciembre del 2021, pues ni queda más que ir en contra.