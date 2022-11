Néstor Camarillo asegura que todos los partidos se pelean por aliarse con el PRI, pero no los necesitan

El líder estatal del PRI Néstor Camarillo Medina afirmó que todos quieren hacer alianza con el partido tricolor, pero ellos están convencidos de que podrán competir de manera solitaria en las elecciones del 2024 a pesar de que se encuentran en la colación “Va por México”.

Este sábado se realizó la Asamblea informativa sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, en donde el dirigente estatal del PRI presumió que el partido que lidera puede competir de manera solitaria, y que las alianzas que mantiene no pueden incluso quedar descartadas.

Al calor del momento insistió en que el tricolor es un partido fuerte y que incluso son ellos los que reciben las invitaciones para formar coaliciones políticas, pues indicó que todos se pelean por colaborar con ellos, pero a ellos no los desconcentra pensar en que tienen que trabajar con otros partidos políticos.

“Todos se pelean por estar con el PRI, todos quieren hacer alianza, pero no necesitamos aliarnos a ningún partido político, el PRI tiene su propia trayectoria y su propio camino y su propia meta, estar en esta dirigencia estatal y no pensar en que un priista puede recuperar la gubernatura no tendría razón de estar aquí; estar en el Comité Directivo Estatal o en los Municipales y no creer que podamos estar en algún puesto de representación”, dijo.