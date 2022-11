Va Por México se puede dar un balazo en el pie si no apoya Reforma Electoral: Nacho Mier (FOTOS)

La coalición de Va Por México podrá darse un balazo en el pie en caso de que vote en contra de la Reforma Electoral, toda vez que la encuesta del propio INE exhibió que los mexicanos están a favor de ella, consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

El legislador poblano hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas para que puedan dar su apoyo a la iniciativa en materia político-electoral, a fin de que se garantice una legalidad, imparcialidad y certeza en los procesos electorales.

Esto al recordar que se busca generar un menor costo en el ejercicio de las funciones del INE así como el presupuesto de los partidos políticos y reducir el número de diputados y de regidores.

“Sería grave para la democracia y para los propios partidos no atender el mandato del pueblo que quiere un INE más ciudadano, sin sueldos ofensivos y privilegios; menor número de legisladores y regidores; menor participación de los partidos en la conformación del Consejo y elección de un menor número de consejeros electorales; reducir el financiamiento a los partidos políticos, entre muchas otras cosas”, dijo.

El también coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, señaló que se espera que sea en los primeros días de diciembre que se pueda tener un dictamen sobre el tema y que sea presentado en el Pleno para ser discutido, toda vez que se está siendo elaborado con la participación de distintas fuerzas políticas.

De igual manera criticó que en gobiernos pasados se hayan generado negocios con el Estado Mexicano, hecho que también arrastró al INE y que lo convirtió en un instituto que privilegia el interés por el dinero y no por la democracia.

Mier Velazco añadió que se necesita generar un apoyo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se debe de apoyar la reforma electoral para generar un sistema democrático más apegado a la ciudadanía.

El diputado federal Ignacio Mier realizó durante este sábado una asamblea informativa referente a la Reforma Electoral en Tepeaca, en donde se comprometió a seguir llevando a cabo este tipo de ejercicios para mantener informados a los poblanos acerca de las acciones que hacen.

Esto a pesar de que existan personajes que no quieran que se sigan realizando dichos encuentros, al estar en contra de que la sociedad se encuentre informada de distintos temas.

Mier Velazco reiteró la necesidad de que se pueda hacer una reestructuración del sistema electoral, al considerar excesivos los altos sueldos de los consejeros del INE en comparación al salario de un maestro.

“Hay quienes seguramente el lunes me van a dedicar líneas ágata, ¿Qué son las líneas ágata? Son las primeras columnas los primeros periódicos, o nos van a dedicar conferencias, porque no les gusta que el pueblo se informe, porque están en contra de que el pueblo tenga el derecho a estar informado, porque no les gusta que el pueblo despedirte porque están acostumbrados a los convenios a los acuerdos en lo oscurito”, declaró.