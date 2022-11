Sergio Salomón califica como un ‘suceso criminal’ la intoxicación de menores en el Salón Country

El presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, calificó de criminal el suceso que ocurrió en el salón de la colonia San Manuel el pasado sábado donde jóvenes quedaron intoxicados por alcohol adulterado y exigió que se llegue hasta las últimas consecuencias con los responsables.

En entrevista,Céspedes Peregrina condenó el suceso que puso en peligro la vida de varios jóvenes por tomar alcohol adulterado.



“Es un hecho lamentable, vimos el video y pedimos que se vaya hasta las últimas consecuencias, este es un acto criminal y las autoridades tienen que dar con los responsables” afirmó.



Cabe destacar que este día el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta sentenció que el Ayuntamiento de Puebla no se haga el desentendido y se ponga a investigar; también pidió a la Depris investigar el caso, porque, aunque no se hayan lamentado vidas humanas no es necesario llegar a este punto para buscar a los responsables.