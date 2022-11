Estefan pagó 10 millones de pesos por su pluri, sugiere Alito en audio revelado por Layda Sansores

Un audio difundido por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores en su cuenta de Twitter revela una presunta conversación del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el que sugiere que el diputado poblano Jorge Estefan Chidiac compró su actual diputación plurinominal en 10 millones de pesos.

En qué degradación ha entrado la política con #LordBrother… me parece increíble que vendan hasta las plurinominales; ya no es el más trabajador, el que más quiera la gente, el que lucha, sino el que tiene más dinero. ¡Es no tener honor ni dignidad! pic.twitter.com/COo6e8S3zA