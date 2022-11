Consejo de Morena se desinfla y critican administración de Belmont

La segunda sesión del Consejo Estatal de Morena se desinfló, la reunión duró apenas media hora y los temas que se abordaron fueron generales como la marcha del domingo o la labor de los legisladores, lo más destacado fueron las críticas al ex líder Aristóteles Belmont

#Politikón | @OlgaRomeroGC Dirigente Estatal de @MorenaEnPuebla dio a conocer que al término de los 30 días de ley para emitir observaciones del Proceso Entrega - Recepción, se procedió a hacer notificación de las mismas pero los domicilios marcados no existían #Puebla pic.twitter.com/3LNNBxrmud

En rueda de prensa, la presidenta del CEE Olga Lucía Romero Garci-Crespo dio a conocer que en la reunión los acuerdos se lograron por unanimidad, ya que no hubo cuestionamientos.

Se habló sobre la convocatoria que se extenderá a toda la ciudadanía para la reunión en defensa de la Cuarta Transformación del próximo 27 de noviembre. Y se comentó que hablarán con los diputados federales por Puebla y los locales para que inviten a los ciudadanos de sus distritos a la reunión con morenistas.

Ante esto, el presidente del Consejo Estatal Andrés Villegas Mendoza aclaró que esta concentración no busca ser una respuesta a la marcha en defensa del INE que convocaron grupos de derecha.

“No nos confundamos, no es una respuesta a ninguna manifestación, no es confrontar con ninguna manifestación previa. Es una convocatoria en apoyo a la Cuarta Transformación” aclaró Villegas.