Confirmado: la basura de Oaxaca la venían a tirar al relleno intermunicipal de Calpan (VIDEO)

El gobernador dijo que el relleno sanitario fue sancionado y hasta podría ser clausurado, toda vez que no cuenta con los permisos necesarios que emite la Secretaría del Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Oaxaca mandaba su basura a un relleno sanitario en el municipio de Calpan, por lo que se tuvo que sancionar, así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa, quien mencionó que este establecimiento no tenía los permisos correspondientes para operar y recibir estos desechos.

En rueda de prensa, Barbosa Huerta mencionó que efectivamente el gobierno municipal de Oaxaca mandaba sus desechos a la entidad, en específico a un relleno sanitario en el municipio de Calpan y ahí eran recibidos, pues los administradores del negocio buscaban sacarle unos pesos a este inmueble.



#Entérate | ?? El gobernador @MBarbosaMX reveló que desde el Ayuntamiento de #Oaxaca venía un relleno sanitario ubicado en #Calpan a tirar sus deshechos, por lo que esta empresa ya fue sancionada al no cumplir con los permisos necesarios. pic.twitter.com/ghGlGVFxcF

Ante esta situación, el relleno sanitario fue sancionado y el mandatario mencionó que en caso de ser necesario podría llegar a ser clausurado, toda vez que no se cuentan con los permisos que tiene que emitir la Secretaría de Medio Ambiente para poder dejar operar este negocio en la entidad.



“Se corroboró y estaban trayendo góndolas de basura a un relleno intermunicipal que está por Calpan y ya lo sancionamos, iniciamos un procedimiento administrativo y se suspendió esa entrega de basura, porque los que hacen rellenos sanitarios lo ven como un negocio, pero necesitan permisos de la Secretaría de Medio Ambiente”, dijo.



Hay que recordar que Oaxaca vive una crisis en cuanto a sus deshechos; ha llegado a tal punto que Francisco Martínez Neri, presidente municipal, pidió al gobernador de esa entidad, Alejandro Murat solicite ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la emisión de una declaratoria de emergencia en este aspecto.

Esta no es la primera ocasión que esta situación ocurre, pues en palabras del propio Barbosa Huerta hay registro que un relleno sanitario, pero ubicado en la capital del estado recibía basura de parte del gobierno de Xalapa, aunque en esa ocasión no señaló si se clausuró o no al negocio.