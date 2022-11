Van 5 colaboradores de Juan Navarro detenidos por ejercicio indebido de funciones públicas y abuso de autoridad

Son al menos cuatro ex colaboradores más de Juan Navarro Rodríguez los detenidos tras el aseguramiento del propio ex alcalde de Ciudad Serdán y de quien fuera su regidora de Hacienda y Patrimonio, María del Rosario Caballero Sánchez.

Entre los colaboradores de la administración 2014-2018 a cargo de Juan Navarro en Ciudad Sedán detenidos se encuentran Carlos Jesús Martínez Sánchez ex contralor municipal, Guillermo Ruiz ex tesorero, así como las ex regidoras de Gobernación y Grupos Vulnerables, María Eva Cruz Brenes y Gemma Ramos Nolasco, respectivamente.

En total son cinco los ex colaboradores de Juan Navarro los detenidos hasta el momento y aunque la Fiscalía General del Estado no ha dado detalles de la detención de estos ex funcionarios públicos se presume que se les imputan los mismos delitos que al ex edil asegurado, ejercicio indebido de funciones públicas y abuso de autoridad.

Asimismo, de manera extraoficial se sabe que un sexto ex colaborador de Juan Navarro también fue asegurado durante la tarde del miércoles, sin embargo, hasta el momento se desconocen más detalles al respecto, así como la identidad del presunto asegurado.