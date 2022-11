Sergio Salmón se lanza vs Héctor Sánchez tras su renuncia como magistrado del TSJ

El presidente del Congreso Sergio Salomón Céspedes arremetió en contra del ex titular del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, pues dijo que se investigará su gestión y, si es necesario que su esposa Mónica Silva se abstenga de asistir a la sesión de la Comisión de Gobernación que preside para votar por la renuncia del magistrado, lo tendrá que hacer.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena señaló que se tiene que seguir un protocolo tras la salida de Sánchez Sánchez como titular del Tribunal Superior de Justicia, por lo que con la remisión de su dictamen se turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para examinar qué sucederá con la persona que lo sustituya.

En este sentido, dijo que se tiene que llevar el proceso de la renuncia con cautela y que si llegase a detectarse si incurrió en un acto de ilegalidad durante su administración al frente del máximo tribunal de justicia en Puebla se tendrá que aplicar la ley; pero esto queda en manos de las autoridades correspondientes.

“Tenemos que estar pendientes de que lo único que se tiene que hacer es la aplicación de la ley, quien la infrinja o quien la pase por alto se le tiene que aplicar y quien no pues obviamente puede no puede estar tranquilo. Serán las autoridades correspondientes quienes tienen que detectar si hubo o no irregularidades”, señaló.