Evangelista y Herrera critican defensa de Agustín Guerrero al DAP y parquímetros

Los diputados Carlos Evangelista e Iván Herrera criticaron la defensa del DAP y los parquímetros en el Centro Histórico por parte del secretario general del CEE de Morena Agustín Guerrero, al señalar que esto no concuerda con los valores que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio al movimiento de la Cuarta Transformación, así como su lema “primero los pobres”.

En entrevista con Diario CAMBIO, Evangelista Aniceto puso el dedo en que en el Congreso Local la mayoría está regida por Morena, por lo que no se espera que este tipo de cobros se avalen, pues ellos mismos son los representantes obradoristas en el Poder Legislativo y tienen que velar por el bienestar de la ciudadanía y no imponerle más gastos.

“Siendo un Congreso mayoritariamente de Morena no se debería atentar contra la economía de la gente y en cambio se debería empatizar con ella, pues lo que hicimos y seguimos haciendo es seguir el plan que nos dio nuestro presidente López Obrador, esto es, primero los pobres” dijo Evangelista Aniceto.

Además, dijo que la cuestión moral debería priorizarse frente a los temas constitucionales, pues a pesar de que ya es legal el cobro, se debería atender a que es un cobro que dañará a los poblanos. Además, todavía se siguen resintiendo los embates de la pandemia y la gente como puede va saliendo de ellos, por lo que reiterar que cobre el DAP es omitir que la gente tiene deudas.

“Esto no pasa por un tema de legalidad, ya vimos que la Suprema Corte dio su aval al DAP, sino más que nada esto se trata con una cuestión moral, no se tiene que atentar contra el pueblo pues a ellos nos debemos, ellos son los que confiaron y los que no podemos responderles imponiéndoles más cobros de los que de por sí ya tienen”, agregó.