No está en negociación la elección de consejeros electorales, dice Nacho Mier en Zacatlán (VIDEO)

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco advirtió a los partidos de oposición que la elección de consejeros electorales no está a negociación, y que ni se atrevan a pedirlo.

#Politikón | El Coordinador en la @Mx_Diputados @NachoMierV aseguró que los diputados de #Morena no van a negociar la palabra del Pueblo de México en la #ReformaElectoral . Esto durante la asamblea informativa en Zacatlán #Puebla pic.twitter.com/4jSb0c2YUv

Desde el municipio de Zacatlán, el líder de Morena en San Lázaro mandó el mensaje a los partidos tradicionales al decir que los nuevos consejeros electorales serán votados democráticamente y hasta podrían llegar a ser insaculados, para que de esta forma exista la máxima transparencia.

Queremos consejeros que le sirvan al pueblo de México, dijo el diputado al recalcar que es la oportunidad para que el país tenga una mejor democracia.

Insistió en que no habrá más cuotas partidistas con los próximos consejeros, por lo que instó a los diputados de oposición que ni se atrevan a insinuarlo.

“Los consejeros electorales no serán producto de las cuotas de los partidos políticos. No queremos otro Lorenzo Córdoba que su patrón no sea el pueblo de México”, dijo el diputado federal.