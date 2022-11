Jugocopo acuerda no hablar del DAP hasta discutirlo, no darán detalles a la ciudadanía

Fernando Morales dijo que acordaron todas las fracciones no dar detalles del tema hasta que vaya a ser discutido en el pleno.

Los diputados que integran la Jugocopo en el Congreso del Estado acordaron no hablar del DAP para no elevar el tema y no dar detalles a la ciudadanía hasta que ya lo hayan discutido, así lo reconoció el representante de MC Fernando Morales.

En entrevista, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano reveló que hubo un acuerdo entre los coordinadores y representantes de las 7 fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado para no dar a conocer, hasta que ellos ya hayan discutido sobre el tema, detalles del cobro del Derecho al Alumbrado Público, toda vez que este año fue incluido en la Ley de Ingresos para el 2023 para la capital poblana.

En este sentido, el acuerdo fue aprobado por los 7 integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que entre ellos discutan el tema y después presentarán los resolutivos a la ciudadanía, aunque después de que ya hayan vaciado sus opiniones sin que se den a conocer de manera pública.



“Esa es una discusión que tengo prohibido hablar, o bueno, no es que no tenga la autorización para hablar solo es que es un acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política a la cual pertenezco de analizarlo primero en el órgano y después vamos a darlo a conocer de manera conjunta los diversos integrantes de la Junta”, reveló el militante de Movimiento Ciudadano.



Sin embargo, sí aseguró, como ha venido comentándose entre los diferentes diputados como Néstor Camarillo o Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que hay disposición para que discuta el DAP, aunque también ha obtenido un gran respaldo por parte de estos y varios legisladores más, para que quede aprobado y se cobre para el siguiente año.



“Hay disposición de las fuerzas políticas para construir el DAP. Ustedes saben que Sergio Salomón, el presidente del Congreso, tiene buena relación con todas las fuerzas políticas y nos entendemos muy bien. La verdad es que hay que decirlo que en esta legislatura hemos trabajado muy bien para sacar los temas importantes”, dijo.



Cobro del DAP reaviva posicionamientos encontrados en el Congreso, aunque se perfila mayoría a favor

Cabe destacar que el tema del DAP ha avivado de nueva cuenta los posicionamientos de las y los legisladores en el Congreso, pues por ejemplo se contempla que el G5 de Morena integrado por 5 diputados de Morena no sigan la línea de los barbosistas y voten en contra del DAP, mientras que la panista Guadalupe Leal ha dejado claro que cobros extra para la ciudadanía para el siguiente año, pues se viene la verificación vehicular y el tarifazo del agua, que fue avalado precisamente por los diputados afines al gobernador de Puebla.