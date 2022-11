Agustín Guerrero se deslinda del DAP: no soy diputado, no tengo por qué defenderlo

El secretario general de Morena Agustín Guerrero dijo que no es diputado local y por lo tanto no le corresponde defender el DAP, por lo que se lavó las manos sobre la aprobación de este derecho que pretende cobrarse en todo el estado, incluida la capital poblana.

En entrevista con Diario CAMBIO, el funcionario morenista aseguró que su labor se limita al Comité Ejecutivo de Morena y, por lo tanto, es tarea de los representantes obradoristas en el Congreso avalar o rechazar el cobro, a pesar incluso de que se ha dado a la tarea de enaltecer la agenda progresista de la Cuarta Transformación que expresa en sus redes sociales con la frase “con el pueblo todo” y “obradoristas somos”.



“Yo no soy diputado, en todo caso son los diputados del Congreso los que deberán avalar o rechazar el cobro del Derecho al Alumbrado Público, yo no vengo a trabajar al Congreso, yo estoy en mi labor con la dirigencia de Morena en Puebla, siendo el secretario general, pero a mí no me corresponde hablar del DAP”, aseguró Agustín Guerrero.



Por otra parte, comentó que este tema no tiene nada que ver con los principios de Morena, ya que desde un inicio se fijó la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se seguiría en beneficio de la ciudadanía. En este sentido, precisó que al menos son dos principios que, según él, no atentan contra el bolsillo de la gente porque no se buscan omitir. En primer lugar, no implementar impuestos y, en segundo lugar, los que existen no incrementarlos de tal manera que rebasen la inflación.



“Lo que yo te diría es que el tema del DAP no es un tema de principios, no lo es, el tema de los principios nosotros los fijamos con mucha puntualidad desde la Cuarta Transformación, que especifica no implementar impuestos a la ciudadanía, el DAP no es un impuesto, mientras que los que hay no se va a rebasar la inflación”, señaló.



A su vez, justificó que no se estaría violando ningún principio de Morena al avalar el DAP, pues este cobro no fue propuesto por algún militante obradorista, sin embargo, llama la atención que sí apoyará gran parte de la fracción del partido guinda un cobro que emano de Acción Nacional.