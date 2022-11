GN y Policía Estatal se encargaran de la seguridad en Tulcingo de Valle (VIDEO)

La Guardia Nacional y la Policía Estatal se harán cargo de la seguridad en Tulcingo de Valle, aseguró el gobernador Miguel Barbosa tras el asesinato de Maurilio Herrera Quiroz, comandante de la policía de dicho municipio; además mencionó que la persona ejecutada no contaba con los permisos para desempeñar dicho cargo.

En su tradicional mañanera, Barbosa Huerta señaló que el comandante a cargo de la seguridad en Tulcingo de Valle que fue asesinado, no contaba con los exámenes de control y confianza para desempeñar dicho cargo, por lo que pidió a los alcaldes remover de los cargos a las personas con esa situación,

Asimismo, el mandatario señaló que tras los hechos ocurridos durante el puente por el Buen Fin en ese municipio, fueron removidos del cargo 20 elementos de la policía, pero mencionó que por las propias investigaciones no se puede revelar el motivo, pero es por esa situación que la Guardia Nacional y la SSP se harán cargo de la seguridad.

“Lo único que puedo decirles es que ya tenemos mucha información, el director de la policía o jefe policiaco asesinado no tenía aprobados exámenes de control y confianza y a pesar de eso fue designado en el cargo, no le voy a imputar nada porque es parte de la investigación, pero el señor no tuvo porqué estar en ese cargo”, dijo.