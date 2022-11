Evangelista presenta tercera iniciativa en torno al aborto: pretende modificar artículos de la Ley de Salud de Puebla (FOTOS)

El Congreso cuenta ya con tres iniciativas en materia de aborto, pues el diputado Carlos Evangelista presentó su segunda propuesta en este tema, la cual contempla una serie de reformas a la Ley de Salud de Puebla, entre las que destaca que el estado brinde el servicio de manera gratuita, así como que el médico que se niegue a practicar el aborto por objeción de conciencia tendrá la obligación de referir a la mujer a un doctor que no tenga problemas para prestar el servicio.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el diputado por Morena presentó su segunda iniciativa en torno al aborto en Puebla, la cual, a diferencia de la primera que se centra en suprimir las sanciones penales en contra de las mujeres que decidan abortar a través de modificaciones al Código Penal, esta pretende hacer reformas a la Ley de Salud para atender la cuestión de en qué condiciones médicas se debe llevar a cabo la interrupción legal del embarazo.

La práctica del aborto en Puebla debe ser gratuita y el Estado debe de proveer todo lo necesario, señala iniciativa

La iniciativa, en primer lugar, estipula que el Estado provea de manera gratuita el aborto a las mujeres que decidan practicarlo y garantizar este derecho, con lo que se busca brindar un acompañamiento profesional, moral y de calidad a la mujer en cuestión; además de que se pretende dar un seguimiento a la persona que practicó el aborto a través de programas sociales que el gobierno estatal provea.



“Las instituciones públicas de salud del Estado deberán proceder a la interrupción legal del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de Puebla, cuando la mujer o persona con capacidad de gestar interesada así lo solicite”, dice la propuesta.



También menciona que cuando la mujer que decida abortar y presente los requisitos que pide la Secretaría de Salud estatal para llevar a cabo la interrupción, el estado estará obligado a atender la solicitud en un plazo no mayor a tres días. Mientras que la mujer que declare, bajo protesta de decir verdad, que fue víctima de violación sexual la institución deberá atender el caso inmediatamente.

Objetores de conciencia que se nieguen a practicar abortos, están obligados a canalizar a la mujer a quien no tenga problema

Otro de los puntos que llama la atención de la iniciativa es que se respetará al personal por la salud que se niegue a practicar el aborto, pues podrá evadir llevarlo a cabo, sin embargo, tendrá la obligación de canalizar a la mujer que quiera ocupar este servicio a médicos y enfermeras que sí estén en la disposición de hacer la intervención.



“El personal directamente involucrado en el procedimiento de aborto legal y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción legal del embarazo, teniendo la obligación de referir inmediatamente a la mujer o persona con capacidad de gestar con el personal no objetor”, se lee en la iniciativa del morenista.



No obstante, la objeción de conciencia no podrá aplicarse en los siguientes casos: cuando esté en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual, así como cuando en la institución de salud no esté atendiendo ningún médico no objetor de conciencia, es decir, si no hay médicos disponibles que no tengan problemas para realizar el aborto los doctores no podrán evadir realizarlo.

Iniciativa propone que se impartan talleres de concientización en materia de aborto y salud sexual

Finalmente, la iniciativa contempla una serie de modificaciones para que se dé puntual acompañamiento a las mujeres que decidan realizarse el aborto, así como campañas de concientización sobre educación sexual, reproductiva y de interrupción legal del embarazo, así como de planificación familiar, prevención en el uso de anticonceptivos y uso adecuado del servicio para el público en general.

Congreso tiene ya 3 iniciativas en torno al ILE; las dos anteriores ni a comisiones han ingresado

Cabe destacar que esta sería la tercera iniciativa en materia de aborto que se ha presentado en la actual legislatura, y la segunda de Evangelista, sin embargo, hasta el momento no se ha dado ningún adelanto en la discusión, pues las dos propuestas que ya habían ingresado no han sido debatidas ni en comisiones, a pesar de que colectivos feministas han realizado protestas a las afueras del Congreso para que se legisle, como la que se llevó a cabo el 28 de septiembre.

La otra iniciativa es la que presentó la diputada petista Mónica Silva Ruiz, la cual desafortunadamente no ha obtenido el apoyo necesario para poder seguir adelante. En palabras de la legisladora, ha hecho todo lo que ha podido, pero dejó la propuesta en manos de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que realice el cabildeo necesario.

En la presentación de la iniciativa, Evangelista Aniceto estuvo acompañado por los diputados Daniela Mier Bañuelos, Iván Herrera, Angélica Cervantes y Yolanda Gámez, quienes buscarán impulsar la iniciativa para que con prontitud se someta a discusión el tema del aborto en comisiones, así como el debate entre todos los integrantes del Poder Legislativo.