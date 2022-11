Ley para combatir negligencias en contratación de policías será prioritaria: Sergio Salomón

La reforma del gobernador de Puebla para penalizar a ayuntamientos que contraten a policías con antecedentes penales será legislada a la brevedad, esto para combatir de manera inmediata las irregularidades en la integración de las policías municipales, adelantó el presidente del Congreso Sergio Salomón Céspedes.

En entrevista, Céspedes Peregrina afirmó que la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa se tratará de manera prioritaria, por lo que, una vez que sea remitida al Congreso, se buscará que en comisiones se dé la discusión y analizar los pormenores de lo que propone y pueda entrar cuanto antes al Pleno para votarla.



“Tampoco es algo que nos guste, tampoco podemos minimizarlo. Hay que asumirlo como tal tendremos que endurecer reglas, para que los presidentes municipales junto con sus Cabildos, asuman la responsabilidad de a quién proponen”, dijo el presidente del Congreso.



A la vez, comentó que no sólo se requiere de robustecer las leyes, sino que también se le debe dar prioridad a los policías, mejorando sus condiciones laborales brindándole mejor equipo de trabajo, así como prestaciones y un buen sueldo. No obstante, se buscará en todo momento estar apegado a los marcos constitucionales para el análisis de la ley.

Además, enfatizó que de lo que se requiere también es de fortalecer los exámenes de control de confianza y psicológicos, para que sea una reforma integral, donde no sólo se revise si el aspirante a policía no cuente con antecedentes penales, sino que sean contratados como buenos elementos y que den buenos resultados.

Eduardo Alcántara pide que control de confianza a policías sea gratis y contratación de policías debe estar en regla

En este tenor, también el coordinador de la bancada del PAN Eduardo Alcántara dio una opinión y consideró que los exámenes de control de confianza, en el contexto de la reforma del gobernador, deben ser gratis para los aspirantes a ser policías, pues indicó que muchos de ellos no presentan esta evaluación no porque no quieran, sino porque no tiene recursos para cubrir el costo. Además, dijo que la contratación de policías en primer lugar debe estar apegada a ley.