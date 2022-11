Por órdenes superiores no se invita a toda la militancia de Morena a reuniones en Puebla: Carvajal

El diputado federal dijo que no se ha acercado nadie a invitarlo a reuniones que se celebran en la dirigencia de Morena en Puebla, alegando que por órdenes de arriba no se les puede invitar

El diputado federal Alejandro Carvajal señaló que no se ha invitado a toda la militancia de Morena en Puebla a asistir a las diversas actividades y reuniones de la dirigencia por órdenes superiores, como la que se celebró el pasado 14 de noviembre en la sede estatal del partido.

En rueda de prensa, el diputado federal dijo que no se ha acercado nadie a invitarlo a reuniones que se celebran en la dirigencia de Morena en Puebla, alegando que por órdenes de arriba no se les puede invitar. Es más, se enteran de esto, más no son informados de ello.



“No ha invitado a toda la militancia. Tenemos entendido que hay órdenes superiores no se de quien para que no inviten a otras personas y que solo los consejeros afines al oficialismo puedan estar en las reuniones o en las coordinaciones del partido” afirmó.



En este sentido, desmintió las versiones de la líder Olga Romero Garci-Crespo que señalan que se tiene a toda la militancia en las reuniones y se trabaja con todos.