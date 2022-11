Presentan iniciativa para que la SCJN ya no invalide consultas del Congreso de Puebla

Con el objetivo de prevenir que la Suprema Corte vuelva a declarar inconstitucionales las consultas que realice el Congreso como las de pueblos indígenas y personas discapacitadas, se presentó una iniciativa para reforzar los mecanismos de realización de estos informes.

Durante la sesión ordinaria del Pleno del Congreso, la diputada por Morena Karla Martínez Gallegos presentó la iniciativa con la que se pretende fortalecer la manera en que se realizan las consultas por parte del Congreso a grupos en Puebla, esto después de que el pasado mes de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidas una serie de reformas que dieron paso a la creación del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, ya que no se hizo una consulta previa a estos grupos.

La iniciativa busca que el presidente de la comisión en el Congreso al que le sea encargada la tarea de elaborar la consulta a un grupo tendrá que instruir y vigilar este proceso a partir del respeto a los derechos humanos del sector consultado y se garantice que se tomará en cuenta sus opiniones.



“Instruir y vigilar la elaboración de la consulta referida dentro de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como ordenar la integración de sus conclusiones, aportaciones y evidencias dentro del proyecto de Dictamen respectivo”, se lee en la propuesta de la morenista.



A su vez destaca que para proceder con la consulta se deben recurrir a las instituciones y organizaciones involucradas con el grupo del cual saldrá el informe, garantizando que en todo momento los datos que recopilen sean verdaderos y transparentes para no descuidar los datos que se puedan proporcionar del tema.



“Para el caso, podrá auxiliarse y coordinar esfuerzos con los propios sectores involucrados, así como con las instancias públicas o privadas que se relacionen con la atención de estos, privilegiando, en todo momento, la veracidad, transparencia y objetividad de la información que se ponga a consideración, así como la que se genere de dicho proceso”, agrega.



Cabe destacar que en una parte de la iniciativa se establece que la consulta no podrá llegar al Pleno del Congreso para que se someta a votación si antes no se realizó bien el proceso de recopilación de datos y de atención a las opiniones de los grupos en cuestión; en otras palabras, no se puede votar la aprobación del informe si no fue bien hecho.